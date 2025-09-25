Vlasti Rio de Žaneira usvojile zakon o bonusu za policajce koji ubiju kriminalce

RIO DE ŽANEIRO - Gradske vlasti Rio de Žaneira usvojile su zakon koji predviđa bonus za pripadnike policije ako ubiju kriminalce, što je izazvalo oštre reakcije grupa za zaštitu ljudskih prava.

Slična mera bila je na snazi od 1995. do 1998. godine, ali je ukinuta zbog povećanog broja smrtnih slučajeva policajaca. Bonus stimuliše nasilje i pretvara ubijanje u javnu politiku, naveo je na platformi X levičarski poslanik Enrike Vieira. Bonus je deo reformi civilne policije, odgovorne za istrage, za razliku od vojne policije. Žestoke intervencije policije su česte u Riju, posebno u siromašnim favelama koje su na meti narko dilera, prenosi Figaro. Nova mera