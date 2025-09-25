Zabranjeno emitovanje predizbornog spota Srpske liste, Simić:pritisak na našu stranku

KOSOVSKA MITROVICA - Potpredsednik Srpske liste (SL) Igor Simić izjavio je danas da je Nezavisna komisija za medije zabranila emitovanje predizbornog spota te stranke jer, prema njihovom shvatanju, upotreba izraza "kako trpeti teror" i "ponovo uspostavimo slobodu" "predstavlja kršenje ustavnog poretka Kosova".

Simić je istakao da je reč o pritisku usmerenom na Srpsku listu, kako bi se obeshrabrila da na lokalnim izborima 12. oktobra odnese pobedu. "Upravo smo obavešteni od medija koji prate izbornu kampanju da ponovo, još jedan izborni ciklus prati zabrana emitovanje spota Srpske liste. Ovoga puta, Nezavisna komisija za medije se direktno uključila u političku kampanju kršeći sopstvene zakone", rekao je Simić. On je naveo da u obaveštenju medijima koji emituju spot