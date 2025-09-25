Jovanović: Rukovodstvo “EXPO 2027” potvrdilo – nema postrojenja za preradu otpadnih voda
Serbian News Media pre 50 minuta
Nikola Jovanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS), izjavio je da je rukovodstvo državne kompanije “EXPO 2027” zvanično potvrdilo sumnje te organizacije da na lokaciji u Surčinu, predviđenoj za izgradnju paviljona, stadiona, poslovnih i stambenih jedinica, neće biti instalirano posebno postrojenje za preradu otpadnih i sanitarnih voda. Jovanović je u pisanoj izjavi izrazio zahvalnost rukovodstvu “EXPO 2027” na odgovoru na javna pitanja CLS-a i iznošenju