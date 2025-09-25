Narednih dana kiša i zahlađenje

Stav.life pre 53 minuta  |  STAV
Narednih dana kiša i zahlađenje
Posle podne promenljivo, u jugozapadnim i zapadnim, a krajem dana i tokom noći mestimično i u ostalim krajevima, sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura od 23 do 27 stepeni Celzijusa, najavljuje RHMZ. Narednih dana svežije, u petak, za vikend i početkom sledeće sedmice u većini mesta najviša dnevna temperatura biće u intervalu od 17 do 20 stepeni Celzijusa.
