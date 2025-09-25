Milojević: Falio je jedan gol

Vesti online pre 33 minuta  |  Sputnikportal.rs, Vesti
Milojević: Falio je jedan gol

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je posle remija 1:1 protiv Seltika na startu Lige Evrope da je njegova ekipa pokazala karakter da se vrati u meč posle vođstva gostiju i istakao da ih rival ničim nije iznenadio.

Upitan je Milojević šta je nedostajalo za pobedu Zvezde. “Šta je falilo? Falio je taj jedan gol. Nažalost, nismo uspeli, kad smo izašli iz nezgodne situacije gde su imali dve, tri šanse, kad je Mateus sjajno reagovao. Očekivali smo da će energija da se prelomi, primili smo gol. Pokazali smo karakter da se vratimo, dali smo taj jedan gol. Imali smo šansu, da je Ivanić dao gol, bilo bi nam lakše. Svakako, to je fudbal, to je Liga Evrope. To su evropske utakmice,
