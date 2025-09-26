Netanjahu u UN, desetine delegata napustile salu, govor emitovan i na razglasu u Gazi

BBC News pre 17 minuta

REUTERS/Jeenah Moon Pred početak govora Benjamina Netanjahua zvaničnici desetina zemalja napustili su salu u Njujorku u znak protesta

Dok se izraelski premijer Benjamin Netanjahu peo na binu u sali Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, izazvao je suprotne reakcije stotina prisutnih.

Desetine delegata napustile su prostoriju uz povike negodovanja u znak protesta, dok su drugi aplaudirali.

„Molim vas, mir u sali", uzvikivao je predsedavajući, udaravši čekićem.

Izraelski lider je na reveru odela nosio veliki QR kod, a prisutne delegate Generalne skupštine pozvao je da ga skeniraju i „shvate zašto Izrael mora da pobedi".

„Položite oružje! Pustite naše ljude. Oslobodite taoce odmah.

„Ako želite da živite, uradite to. U suprotnom će vas Izrael uloviti", uputio je Netanjahu poruku Hamasu, ekstremističkoj grupi koja je 7. oktobra 2023. napala Izrael.

Tada je ubijeno 1.200 ljudi, a otet je 251 čovek, a usledila je izraelska ofanziva u Gazi, gde je stradalo više od 65.000 ljudi, prema podacima lokalnog Ministarstva zdravlja pod kontrolom Hamasa.

Ideju da se prizna palestinska država nazvao je „čistom ludošću" i dodajo da Izrael to neće dozvoliti.

Tvrdi i da se civili u Gazi ne ubijaju sa namerom, već da ih Hamas koristi kao živi štit, infiltrirajući se u „džamije, škole, bolnice, privatne stanove".

Odgovorio je i na optužbe da Izrael sprovodi genocid u Gazi, tvrdeći da je to netačno, jer je Tel Aviv navodno upozorio Palestince na napuste tu teritoriju.

„Da li su nacisti zamolili Jevreje da odu?", rekao je.

Njegov govor prenošen je sa velikih zvučnika koji su postavljeni sa izraelske strane granice sa Gazom, što je bio „pokušaj da se informišu" ljudi koji tamo žive, kazali su iz Netanjahuovog kabineta.

U jednom trenutku, govorio je i na hebrejskom, što je bila poruka taocima koji su i dalje zarobljeni u Gazi.

SARAH YENESEL/EPA Desetine delegata čekalo je u redu da napusti salu, ne želeći da sluša govor Netanjahua

Kao i prošle godine na istom mestu, Netanjahu je pred delegate izneo mapu sa naslovom „Kletva".

Objasnio je da je to „kletva iranske terorističke osovine", a obuhvata teritorije Sirije, Iraka, Irana i oblasti Jemena koji kontrolišu Huti.

„Ta osovina je pretnja miru u celom svetu, stabilnosti u našem regionu i opstanku moje zemlje Izraela", tvrdi.

Tokom prethodne godine Izrael je „zgromio" Hute, uništio „najveći deo Hamasove terorističke mašine" i „osakatio Hezbolah", dodao je.

„Još važnije" je, smatra Netanjahu, što je oštećeno iransko nuklearno oružje u sinhronizovanom napadu Amerike i Izraela.

Podigao je još jedan papir sa pitanjem i ponuđenim odgovorima.

„Ko uzvikuje smrt Americi?", glasilo je pitanje.

Ponuđeni odgovori bili su: „Iran", „Hamas", „Hezbolah", „Huti" i „svi ponuđeni".

REUTERS/Jeenah Moon Benjamin Netanjahu sa mapom Bliskog Istoka, na kojoj je istakao ono što smatra „kletvom iranske terorističke osovine"

Ocenio je i da se veliki broj ljudi u svetu više ne seća šta se dogodilo 7. oktobra 2023, te da je međunarodna podrška Izraelu „isparila".

Izrael je vratio 207 talaca Hamasa, a od preostalih 48, ima još 20 živih, dodao je i pročitao njihova imena.

„Nismo vas zaboravili, nećemo se smiriti dok vas sve ne vratimo kući", tvrdi.

Uprkos manjoj podršci za vojne akcije Izraela nego ranije, Netanjahu je „odao tajnu" prisutnim delegatima.

„Iza zatvorenih vrata, lideri koji nas javno kritikuju, privatno nam zahvaljuju.

„Kažu nam koliko cene napredne izraelske obaveštajne službe koje su više puta sprečile terorističke napade u njihovim prestonicama", tvrdi premijer Izraela.

Netanjahu se posebno zahvalio američkom predsedniku Donaldu Trampu, posebno zbog pomoći prilikom napada na Iran.

„Želim da zahvalim predsedniku Trampu na njegovoj hrabroj i odlučnoj akciji", dodao je.

„Uklonili smo pretnju po postojanja Izraela i pretnju po civilizovani svet.

„Rasterali smo tamni oblak koji je mogao da odnese milione života", smatra Netanjahu.

Tramp „razume bolje od bilo kog drugog lidera da se Izrael i Amerika suočavaju sa zajedničkom pretnjom", zaključio je Izraelac.

Na njegove pohvale Trampu, dobio je žustri aplauz od američke delegacije, a desetine delegata su tako reagovale kada je završio govor, koji je trajao duže od propisanih 15 minuta.

