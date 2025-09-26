Vučić: Ne verujem da će SAD promeniti odluku o sankcijama za NIS, nastavljamo razgovore

Beta pre 44 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je u Njujorku ponovio da ne veruje da će SAD promeniti odluku o stupanju na snagu sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) 1. oktobra i najavio da će nastaviti razgovore o tom problemu i sa ruskom i sa američkom stranom.

"Vodili smo od jutros razgovore vezane za sankcije kompaniji NIS, o tome šta ćemo posle 1. oktobra. Molili smo (SAD) za još jedno odlaganje sankcija, sačekaćemo konačnu odluku, ali ne verujem da će biti promene odluke", rekao je Vučić medijima iz Srbije na kraju boravka u Njujorku povodom zasedanja Generalne skupštine UN.

Vučić je kazao da je "mnogo ozbiljna situacija" u vezi sa američkim sankcijama kompaniji NIS, uvedenim zbog većinskog ruskog vlasništva. SAD su do sada šest puta odlagale stupanje na snagu sankcija NIS-u, a sada su samo do 1. oktobra odobrile izdavanje posebne licence, kojom se odlaže primena sankcija i omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije.

Naveo je da u vezi sa NIS "nije dogovarao ništa sa Hrvatima" i da mu "ne pada na pamet da dogovara bilo šta osim onog što je službeno potpisano".

"Naše je da razgovaramo i sa Rusima i sa Amerikancima i da vidimo kako da izvučemo zemlju. Preko NIS se odvijaju veliki geopolitički procesi. I Rusi i Amerikanci su toga svesni i nisam siguran da previše razmišljaju o tome u kakvoj poziciji su naši građani. Ali ne možete da okrivite Ruse što su Amerikanci uveli sankcije, a ne možete da kažete ni da su Amerikanci zlikovci jer su, uz NIS, uveli sankcije i za stotine drugih entiteta", dodao je Vučić.

Vučić je odbacio tvrdnje opozicionog poslanika Borka Stefanovića da jedini iz Evrope, uz lidere Rusije i Belorusije, nije bio pozvan na večernji prijem koji je predsednik SAD Donald Tramp organizovao u Njujorku 23. septembra.

Nakon što je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić ranije danas objavio sliku pozivnice šefu delegacije Srbije na zasedanju Generalne skupštine UN, kao dokaz da tvrdnje Stefanovića nisu istinite, Vučić je rekao da je tog dana imao važnije aktivnosti.

"Svaki od šefova delegacija dobio je poziv za prijem kod predsednika SAD. Ja sam prethodnih godina bio šest ili sedam puta na tom prijemu. To izgleda tako da čekate tri sata da uđete, onda sa Trampom i njegovom suprugom provedete 25-40 sekundi, i onda čekate sat vremena da izađete. To nije večera, to je propagandno slikanje. Tog dana sam imao mnogo važnih bilaterala koje su se ticale i sankcija NIS-u i pozicije Srbije u Evropi i nisam mogao da budem prisutan. Odabrao sam ono što je za Srbiju najvažnije", kazao je Vučić.

Povodom jutrošnjeg hapšenja dva muškarca u Srbiji, zbog sumnje da su povezani sa organizovanjem paravojnih ruskih kampova u kojima su Moldavci i Rumuni obučavani za potencijalnu destabilizaciju Moldavije, Vučić je rekao da Srbija "ne sme da bude poligon za delovanje stranih službi".

"U Srbiji svakako deluju sve službe ovog sveta, i sa Istoka i sa Zapada. To je sve u redu dok ne dođete u fazu da borbeno obučavate određena lica. Znam koliko je u Beogradu onih koji su došli da nekog obučavaju za rušenje vlasti Srbije, znam koliko je i nekih drugih za rušenje nekih drugih vlasti. To je sve u redu dok ne krenete da trenirate boks, rvanje i spasavanje na nekom mestu jer ćemo onda mi biti krivi za ono što se događa u drugim zemljama", kazao je Vučić.

Vučić je kazao da je na zasedanju Generalne skupštine UN video "mnogo neozbiljnosti i mnogo neodgovornosti" i ocenio da "svet ne ide u dobrom smeru".

"Sada se svi vraćaju u svoje rovove da ih kopaju još dublje, biće još mnogo sukoba i ove i sledeće godine, plašim se da ćemo sledeću GS UN dočekati u još težoj situaciji", naveo je.

Govoreći o podeljenosti među državama članicama UN, Vučić je rekao i da je bio "jedini šef države koji je u sali slušao govor" premijera Izraela Benjamina Netanjahua, predsednika Pakistana Asifa Alija Zardarija i premijera Kine Li Ćijanga.

(Beta, 26.09.2025)