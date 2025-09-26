"Dosta je bilo": Tramp: Neću dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da neće dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu.

- Neću dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu. Ne, neću. To se neće desiti - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće, prenosi CNN. On je rekao da je razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o toj temi. - Da, ali ja to neću dozvoliti. Bilo da sam razgovarao sa njim ili ne, jesam to uradio, ali neću dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu. Dosta je bilo. Vreme je da se to sada zaustavi - poručio je Tramp. Američki portal