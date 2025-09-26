Načelnik Generalštaba posetio sajam naoružanja i vojne opreme Partner 2025 (foto)

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, obišao je danas izložbenu postavku na Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme ''Partner 2025'' u Beogradu.

Tokom posete sajmu razgovarao je sa angažovanim pripadnicima Vojske Srbije, ekspertima razvojnih i remontnih instituta i zavoda u sistemu odbrane i obišao štandove domaće odbrambene industrije, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Tom prilikom su mu predstavljeni proizvodni kapaciteti, nova tehnološka rešenja i gotovi proizvodi domaćih fabrika i njihove mogućnosti da odgovore sve zahtevnijim potrebama Vojske Srbije. Izražavajući zadovoljstvo što ove godine na