Blic pre 3 sata
Novi detalji o misterioznim dronovima iznad Danske: Otkriveno odakle su lansirani?

Istraga o dronovima koji su prethodnih dana nadletali nekoliko danskih aerodroma i izazvali haos u vazdušnom saobraćaju, usmerena je ka tri broda povezana s Rusijom. Sumnja se da su upravo sa brodova Astrol-1, Pushpa i Oslo Carier-3 lansirane bespilotne letelice koje su u ponedeljak, 22. septembra, nadletele aerodrom u Kopenhagenu.

Danska policija je u sredu potvrdila da je analiza "podataka o prisustvu brodova u zoni iz koje su dronovi mogli da polete i slete deo istrage“. U opsežnoj operaciji, kako su pojasnili, učestvuju "policija, bezbednosne službe, vojska i druge nacionalne i međunarodne institucije“. Poreklo dronova predstavlja ključnu nepoznanicu u istrazi incidenta koji je danska vlada nazvala "najozbiljnijim napadom na kritičnu infrastrukturu“ u zemlji. Zbog preleta iznad
