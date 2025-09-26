Starbaks zatvara stotine prodavnica i otpušta 900 radnika

Blic pre 5 sati
Američka kompanija Starbaks saopštila je da zatvara stotine prodavnica u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Evropi, kao i da otpušta 900 zaposlenih van maloprodaje.

Gigant prodaje kafe iz Sijetla ističe da ce zatvaranje prodavnica početi odmah, kao i da će veci deo svojih resursa usmeriti na restrukturiranje poslovanja, preneo je AP. Starbaks navodi da će otpuštenim radnicima biti ponuđene otpremnine i premeštaj na druge lokacije gde god je to moguce. Kompanija nije navela broj prodavnica koje će biti zatvorene, ali po svemu sudeći najveći deo će ih biti u SAD i Kanadi. Starbaks očekuje da ce, kada završi fiskalnu godinu
Telegraf pre 32 minuta
