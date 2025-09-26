Liga Evrope: Kompletirano prvo kolo, Porto slavio pred Zvezdu, Pešić junak Ferencvaroša

Završeno je prvo kolo Lige Evrope. U poslednjem terminu Aston Vila je na svom terenu pobedila Bolonju sa 1:0, a strelac je bio Džon Mekgin u 13. minutu. Ferencvaroš je na svom terenu došao do boda u poslednjim sekundama meča kada je bivši igrač Crvene zvezde Aleksandar Pešić, uprkos tome što su igrali sa igračem manje, uspeo da izjednači na duelu sa Viktorijom Plzen(1:1). Panatinaikos je u gostima sa 4:1 slavio protiv Jang Bojsa i to je najveći trijumf u prvom kolu