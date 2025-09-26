MUP: Uhapšen muškarac osumnjičen za prevaru, protiv drugog krivična prijava

Danas pre 6 minuta  |  Beta
MUP: Uhapšen muškarac osumnjičen za prevaru, protiv drugog krivična prijava

– Policija je u Beogradu uhapsila jednog muškarca (41) zbog sumnje da je izvršio prevaru dok će protiv drugog (32) podneti krivičnu prijavu zbog istog krivičnog dela, saopštilo je danas ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

U saopštenju se sumnjiče da su „doveli u zabludu službenika jednog javnog beležnika u Mladenovcu i jednog javnog beležnika u Beogradu“. Terete se da su „lažnim prikazivanjem i prikrivanjem činjenica službenike naveli da preduzmu radnje overe koje su dovele do otuđenja udela nasleđene imovine žene (70)“. To su uradili, kako je MUP, naveo u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi. Osumnjičenom A.R je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden u tužilaštvo.
