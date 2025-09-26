„Pokazatelj da je SNS sve slabiji“: O navodnom plaćanju maloletnika na skupovima protiv blokada

Za predstojeći vikend najavljena je „nova tura“ protesta građana protiv blokada, a u Novom Sadu najavljene su tri lokacije.

Iako postoje navodi o plaćanju učesnicima ovih skupova, pokret Bravo je objavio snimak na kojem se novac za učešće nudi maloletnicima. Građanski pokret Bravo je u četvrtak objavio snimak glasovnih poruka u kojima se, kako tvrde, čuje poziv Srpske napredne stranke srednjoškolcima da za novac učestvuju u šetnji protiv blokada. U snimku poruke koja je poslata preko Vibera se može čuti kako mlađi muškarac poziva poznanika da u nedelju bude deo protesta protiv blokada