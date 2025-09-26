Pokrenuta akcija dokumentovanja policijske brutalnosti u Novom Sadu

Organizatori manifestacije „Leto na Kampusu“, Krizni centar Slobodnog univerziteta i SHARE Lab pokrenuli su akciju „Svedočanstva policijske brutalnosti“, kojom se dokumentuju iskustva fizičkog i psihičkog nasilja kojem su 5. septembra u Novom Sadu bili izloženi studenti, profesori i građani.

Poziv da popune anketu upućen je svim učesnicima i prisutnima u Kampusu novosadskog univerziteta tokom intervencije policije. Organizatori su naveli da je učešće anonimno i da se ne prikupljaju lični podaci ni IP adrese. Kako se dodaje, svesni su da opisivanje uznemirujućih iskustava može dovesti do retraumatizacije, ali ističu da su ovakva svedočanstva od značaja za razumevanje i dokumentovanje nasilja nad građanima i akademskom zajednicom u noći između 5. i 6.