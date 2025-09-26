Putin najavio revolucionarni pronalazak ruskih naučnika – nuklearni otpad kao gorivo

U Moskvi je počela prva „Svetska atomska nedelja“.

Biće predstavljene inovativne tehnologije u korišćenju nuklearne energije u mirnodopske svrhe. Vladimir Putin je najavio revolucionaran projekat ruskih naučnika, 95 odsto istrošenog nuklearnog goriva biće ponovo iskorišćeno u reaktorima. Među učesnicima iz 118 zemalja je i Srbija. „Sve počinje od atoma“, moto je nuklearnog foruma koji definiše i svetsku budućnost. Ruski predsednik Vladimir Putin poručuje – svet u narednom veku udeo nuklearne energije može da poveća