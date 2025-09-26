Sferopulos: „Namerno smo odigrali sedam utakmica u 14 dana“

Košarkaši Crvene zvezde su pobedili u Beogradu Dubai sa 82:80 (22:19, 22:22, 15:20, 23:19) u meču za treće mesto na VTB Superkupu.

Posle meča je za TV „Arena Sport“ razgovarao trener Crvene zvezde, Janis Sferopulos, koji je istakao da se njegov tim i dalje uigrava. – Kao i na svakom pripremnom meču, rezultat je bio u drugom planu. Primarni cilj nam je da odredimo koji igrač će imati koju ulogu, da napravimo dobru hemiju. U nekim trenucima utakmice smo imali veoma dobar ritam i bili smo defanzivno agresivni, ali bilo je tu i mnogo stvari koje tek treba da popravimo. Imamo devet novih igrača,