„Taktika američkog predsednika“: Šta sagovornici Danasa misle o zaokretu Trampa ka Ukrajini?

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je Ukrajina sada u poziciji da se „bori i pobedi“ u ratu protiv Rusije i da vrati sve teritorije.

To je oštar zaokret nakon što je mesecima vršio pritisak na ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da napravi ustupke, uz poruku da ne može da pobedi. „Nakon što sam shvatio i u potpunosti razumeo vojnu i ekonomsku situaciju u Ukrajini i Rusiji i kada sam video ekonomske probleme koje rat uzrokuje Rusiji, mislim da je Ukrajina, uz podršku Evropske unije, u poziciji da se bori i vrati celu teritoriju“, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži. Tramp se u