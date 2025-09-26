Vučić u Njujorku propoveda dijalog, a u Srbiji ga odbija i satanizuje političke protivnike

„Aleksandar Vučić koji je zatro samu ideju dijaloga u Srbiji, propoveda dijalog u UN i nudi da Srbija u ovakvom stanju, pod ovakvim vlašću, bude mesto gde se rešavaju međunaridni konflikti, gde se vodi dijalog.

Nakaradno je kada dijalog propoveda čovek koji na dnevnom nivou satanizuje političke protivnike, novinare, predstavnike civilnog društva, a već 12 godina odbija razgovor i sa političkim oponentima i sa novinarima“, kaže za Danas Zdravko Ponoš, predsednik i poslanik Srbija centra, komentarišući obraćanje predsednika Srbije u UN. Domaću, pre svega opozicionu, javnost iznenadio je deo Vučićevog govora na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u kome on nudi Beograd