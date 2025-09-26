Broj turista u Srbiji se u poslednjih deset godina udvostručio: Koje domaće destinacije su najprivlačnije za odmor

Euronews pre 40 minuta  |  Autor: Tanjug
Broj turista u Srbiji se u poslednjih deset godina udvostručio: Koje domaće destinacije su najprivlačnije za odmor

U Srbiji je prošle godine zabeleženo 4,43 miliona dolazaka turista a 2014. godine taj broj je iznosio 2,19 miliona, objavio je danas Republički zavod za statistiku, povodom Svetskog dana turizma koji se obeležava 27. septembra.

Kada je o noćenjima reč, lane ih je registrovano 12,66 miliona a 2014. godine 6,08 miliona. Od ukupnog broja noćenja, u Beogradu je ostvareno 29,3 odsto, u Vojvodini 15,7 odsto, Šumadiji i Zapadnoj Srbiji 37,8 odsto a u Južnoj i Istočnoj Srbiji 17,2 odsto. U gradovima je registrovano 7,16 miliona noćenja, od čega najviše u Beogradu - 51,8 odsto, u planinskim centrima 2,90 miliona, najviše na Zlatiboru - 42,0 odsto a u banjama 2,55 miliona, od čega skoro četvrtina,
