Kerber uz simfonijski orkestar i hor: Jedinstveni koncert 23. novembra u Plavoj dvorani Sava centra

Nakon što su pre osam godina rasprodali Sava Centar u rekordnom roku, legendarni rok velikani Kerber vraćaju se u velikom stilu! Na zahtev publike, 23. novembra ponovo nastupaju u rekonstruisanoj Plavoj dvorani Sava Centra, uz pratnju simfonijskog orkestra i hora, koji će dodatno pojačati snagu njihovog zvuka i emotivni naboj rok himni.

Publika će imati ekskluzivnu priliku da čuje bezvremenske hitove poput „Na raskršću“, „Svetlana“, „Hajde da se volimo“, „Ratne igre“, „Seobe“, „Bolje da sam druge ljubio“ – u raskošnim orkestarskim aranžmanima koji se mogu doživeti samo jednom! Na sceni će biti više od 50 muzičara, dok će prepoznatljiv glas Gorana Šepa Galeta i dalje nositi onu snagu, strast i autentičnost koja je Kerber učinila jednim od najvoljenijih bendova ovih prostora. Ulaznice su u prodaji