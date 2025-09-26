RZS: U prvoj polovini godine za 7,7% manje putnika u odnosu na prošlu godinu

Broj prevezenih putnika u prvih šest meseci 2025. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, manji je za 7,7%, pri čemu je prevoz putnika u unutrašnjem saobraćaju smanjen za 8%, a u međunarodnom saobraćaju za 4,6%.

U vazdušnom saobraćaju došlo je do rasta od 6,8%, dok je prevoz u drumskom saobraćaju manji za 8,8%. Prevoz putnika u železničkom saobraćaju smanjen je za 7,3%, dok je obim rada, iskazan u putničkim kilometrima manji za 16,3%. Količina robe prevezene u prvom polugodištu 2025. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, nepromenjena je. U istom periodu, obim rada, iskazan u tonskim kilometrima, veći je za 2%. Vazdušni i železnički saobraćaj beleže pad u