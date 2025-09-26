Novi detalji o misterioznim dronovima iznad Danske: "Nema dokaza da su ih Rusi poslali na naše aerodrome"

Kurir pre 3 sata  |  Agencije
Danska je danas saopštila da je slanje dronova koji su leteli iznad njenih aerodroma delo profesionalaca, ali nema dokaza o učešću Rusije, pošto su zbog preleta bespilotnih letelica ove nedelje bili zatvarani aerodromi u Kopenhagenu i Olborgu.

Ministar odbrane Troels Lund Poulsen rekao je na konferenciji za novinare da je taj „hibridni napad“ bio deo „sistematske operacije“, ali je istakao da su dronovi lansirani lokalno, prenosi BBC. Dodao je da nema dokaza koji ukazuju na to da Rusija stoji iza upada, a ruska ambasada u Kopenhagenu je negirala „apsurdne spekulacije“ o njenoj umešanosti. Incidente je opisala kao „inscenirane provokacije“, koje će biti iskorišćene „kao izgovor za dalju eskalaciju
