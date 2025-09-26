Novi udar na Krim: Ukrajinska vojska uništila ruske avione i radare

Kurir pre 53 minuta  |  Kijev independent/Agencije
Ukrajinska vojna obaveštajna služba (HUR) uništila je dva ruska transportna aviona Antonov (An-26) i dve radarske stanice u napadu dronom na Krim, prenosi Kijev independent.

Kako je HUR saopštio u četvrtak, napad je deo napora za uništavanje vredne ruske vojne infrastrukture na poluostrvu. Navode da su zapalili avione, uništili ruski radar za nadzor površine i obalsku radarsku stanicu MR-10M1 Mys M1. An-26 je avion iz sovjetskog doba i koristi se za prevoz na kraćim ili srednjim udaljenostima. U stanju je da preveze do 40 vojnika ili 5,5 tona tereta. Radarska stanica predstavlja obalski odbrambeni sistem koji pruža rano upozorenje i
Blic pre 1 sat
