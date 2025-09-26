Tužilaštvo: Istraga o ubistvu mladića u Peći nije prekinuta, dve godine nije saslušan nijedan novi svedok

Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) saopštilo je da istraga o ubistvu šest mladića u pećkom kafiću "Panda" nije prekinuta iako već dve godine, kako su naveli, nije saslušan nijedan svedok niti je preduzeta ijedna dokazna radnja.

Odgovarajući na pitanja Novinske agencije Beta o zastoju u istrazi ubistva, TOK je naveo da je od 12. maja 2016. godine, kada je pokrenuta istraga, ispitano 39 svedoka, a da u poslednje dve godine nije ispitan nijedan novi svedok. Na pitanje da li je tačno da se istraga o "Pandi" do sada vodila samo na okolnosti da su masakr izvršili lokalni Srbi, Tužilaštvo je navelo da su "neistinite tvrdnje da je istraga usmerena samo u pravcu insinuacija da su predmetno