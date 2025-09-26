Zašto je Darko Lazić i dalje za volanom: "Ili je on mnogo jak, ili je sistem mnogo slab"
N1 Info pre 1 sat | Mladen Savatović
Pevač narodne muzike Darko Lazić ponovo je učestvovao u saobraćajnoj nesreći, ovog puta u njoj je učestvovalo i vozilo gradskog prevoza.
Desilo se to preksinoć na moto-putu u blizini Beogradske arene. Pevač i supruga su, prema pisanju medija, zadobili lakše telesne povrede, a u autobusu, na svu sreću, nije bilo putnika. Postavlja se pitanje - kako je moguće, da neko ko na svakih nekoliko godina doživi udes, ostaje za volanom? Nedugo pošto je snimljen u kafani, pevač Darko Lazić seo je u kola i, kako navode beogradski mediji - ponovo doživeo udes. Podsećaju - četvrti za sedam godina. Makar koliko