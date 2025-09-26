Promenljivo i svežije vreme u Srbiji sa lokalnim pljuskovima, grmljavinom i olujnim udarima vetra

Naslovi.ai pre 13 minuta
Danas i sutra se očekuje promenljivo vreme sa lokalnim pljuskovima, grmljavinom i olujnim udarima vetra, naročito u košavskom području i na jugu Banata.

U Srbiji danas će biti promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima koji će ponegde biti praćeni grmljavinom. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena. RTV Mondo RTS

Vetar će biti slab do umeren jugoistočni, u košavskom području umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujne jačine, sa udarima vetra do 120 km/h. Najjači udari vetra danas su u Velikom Gradištu i Vršcu, trenutno oko 60 km/h, a očekuje se da dostignu i do 100 km/h. U Vojvodini, Beogradu, Šumadiji i Pomoravlju očekuju se olujni udari jugoistočnog vetra. Telegraf Telegraf Alo Mondo Blic

Prema prognozama, vreme će ostati oblačno i vetrovito do kraja septembra i početkom oktobra, uz dalji pad temperatura i jesenje uslove. Lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se uglavnom u južnim i jugoistočnim predelima Srbije. Sutra će biti promenljivo, sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima na jugoistoku, jugu i jugozapadu Srbije, kao i ponegde u Podrinju. Blic Moj Novi Sad Telegraf Novi magazin Alo

Marko Čubrilo najavljuje da će narednih dana biti hladnije uz povremenu kišu, posebno u središnjim, južnim i istočnim predelima, dok će u košavskom području vetar biti jak i olujan. Početkom sledeće nedelje očekuje se sveže vreme sa mogućim jačim zahlađenjem. Mondo

RHMZ je danas najavio nevreme sa pljuskovima, grmljavinom i jakim udarima vetra do kraja dana u pojedinim delovima Srbije, naročito na jugu Banata i u donjem Podunavlju. Mondo

Ključne reči

VojvodinaBanat

