Nilikina otišao iz Partizana, crno-beli potvrdili da ide u Olimpijakos

Košarkaški klub Partizan oglasio se povodom prelaska francuskog igrača, Frenka Nilikine, u Olimpijakos.

Već nekoliko dana pominje se da će Nilikina postati novi igrač kluba iz Pireja, a sada su se crno-beli oglasili tim povodom. „Partizan i Olimpijakos su kasno sinoć postigli dogovor u vezi transfera Frenka Nilikine u klub iz Pireja, uz odgovarajuću nadoknadu. Kompletan posao, biće ozvaničen od strane Olimpijakosa nakon lekarskih pregleda. Frenk, hvala na svemu! Želimo ti puno sreće u nastavku karijere“, poručio je Partizan. #KKPartizan i Olimpijakos su kasno sinoć