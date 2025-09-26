Osvojili srebro na Svetskom prvenstvu i odmah najavili napad na zlato u Los Anđelesu: Srbija dobila najuspešnijeg trenera u istoriji ovog sporta

Reprezentativci Srbije Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su srebrnu medalju u disciplini dubl skul na svetskom prvenstvu u veslanju sa rezultatom 6.13.57.

Prvo mesto osvojila je Poljska izveslavši stazu od 2000 metara za 6.11.97, dok je treće mesto pripalo Irskoj sa rezultatom 6.15.13. „Posle osvajanja prvog mesta na Svetskom kupu u Lucernu, znali smo da ćemo biti jedni od favorita za medalje na ovom takmičenju. Ali isto tako znamo koliki rad i trud celog tima je uložen u ovu medalju. Svakako fenomenalan osećaj. Još smo pod utiskom ovog istorijskog uspeha za srpsko veslanje, ali je i svakako veliki korak za ono što