Srbijo, budi ponosna na njih: Naši veslači osvojili srebro na Svetskom prvenstvu

Nova pre 1 sat  |  Autor: Vojislav Nedeljković
Srbijo, budi ponosna na njih: Naši veslači osvojili srebro na Svetskom prvenstvu

Srpski veslači, Nikolaj Pimenov i Martin Mačković, osvojili su drugo mesto na Svetskom prvenstvu u Šangaju.

Vreme od 6:13.57 bilo im je dovoljno za srebro. Zlato je pripalo Poljacima koji su trku završili u vremenu 6:11.97. Srpski dubl skul do finala je došao pobedom u svojoj kvalifikacionoj grupi i ukupno četvrtim vremenom. Finale nije krenulo najbolje pošto je srpski dvojac bio drugi posle polovine trke, ali je u nastavku veslao fenomenalno pa je uspeo da se probije do drugog mesta. 🥈 MARTIN I NIKOLAJ SU SVETSKI VICEŠAMPIONI! 🇷🇸 Veslači #TeamSerbia Nikolaj Pimenov i
