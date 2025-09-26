Trampovi bogati pokrovitelji preuzimaju kontrolu TikToka u SAD

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Trampovi bogati pokrovitelji preuzimaju kontrolu TikToka u SAD

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) potpisao je dekret kojim se navode uslovi prodaje američkih aktivnosti aplikacije TikTok nekolicini njegovih bogatih pokrovitelja, dok će matična kompanija kineske platforme zadržati samo manjinski udeo.

Tramp je u sinoć u Ovalnom kabinetu rekao da će američkom verzijom platforme upravljati „veoma sofisticirani“ investitori, uključujući šefa tehnološkog giganta Orakl (Oracle) Larija Elison (Larry Ellison), osnivača grupe Del (Dell) Majkla Dela (Michael) i medijskog mogula Ruperta Merdoka (Murdoch). Prema izveštajima nekoliko medija, investiciona firma Silver Lejk Partners (Lake) i gigant Silicijumske doline (Silicon Valley) Andrisen Horovic (Andreessen Horowitz)
