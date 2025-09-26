Tri velika cilja Partizana: Top 6 u Evroligi, titula u ABA ligi i stroga disciplina – budžet 27 miliona evra

Nova pre 1 sat  |  Autor: Oliver Mijušković
Tri velika cilja Partizana: Top 6 u Evroligi, titula u ABA ligi i stroga disciplina – budžet 27 miliona evra

Košarkaški klub Partizan organizovao je u petak medijski dan, koji je okončan konferencijom za medije predsednika Ostoje Mijailovića.

U opširnom izlaganju sa mnogo novinarskih pitanja Mijailović je jasno naglasio i koja su tri cilja Partizana u sezoni koja je pred nama. U pitanju su sledeći ciljevi: Top 6 u Evroligi, titula u ABA ligi i stroga disciplina, odnosno oštriji pravilnik koji važi za sve zaposlene u klubu. Ovi ciljevi su zadati s obzirom na to da je budžet Partizana za ovu sezonu u odnosu na prošlu povećan za 35 odsto, te iznosi 27 miliona evra (pet miliona, odnosno 17% dolazi iz
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Ostoja posle dolaska Murinena: Imamo na radaru još jednog mladog igrača iz Australije

Ostoja posle dolaska Murinena: Imamo na radaru još jednog mladog igrača iz Australije

Sportski žurnal pre 12 minuta
Partizanov budžet 27 miliona evra, pet dala država

Partizanov budžet 27 miliona evra, pet dala država

Sportski žurnal pre 12 minuta
Mijailović: Centar stiže uskoro, dok su drugi spavali Zoran Savić je sa skautima vredno radio

Mijailović: Centar stiže uskoro, dok su drugi spavali Zoran Savić je sa skautima vredno radio

Sportski žurnal pre 12 minuta
Mijailović: Cilj plasman među prvih šest u Evroligi

Mijailović: Cilj plasman među prvih šest u Evroligi

Politika pre 1 sat
Ostoja o neuspehu Srbije na Eurobasketu: "Ne znam zašto Vanja nije igrao više u toj ključnoj utakmici..."

Ostoja o neuspehu Srbije na Eurobasketu: "Ne znam zašto Vanja nije igrao više u toj ključnoj utakmici..."

Telegraf pre 1 sat
"Obradoviću ističe ugovor, meni mandat": Ostoja otkrio šta se još čeka od pojačanja

"Obradoviću ističe ugovor, meni mandat": Ostoja otkrio šta se još čeka od pojačanja

Sportske.net pre 1 sat
Obradović: Radujem se novoj sezoni, imam veliku želju i poverenje u ekipu

Obradović: Radujem se novoj sezoni, imam veliku želju i poverenje u ekipu

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanBudžetEvroligaABA liga

Sport, najnovije vesti »

Zvezda objavila koliko je sezonskih karata prodato

Zvezda objavila koliko je sezonskih karata prodato

Danas pre 52 minuta
Kevin Durent će imati važnu ulogu u novom timu u evropskoj NBA ligi?

Kevin Durent će imati važnu ulogu u novom timu u evropskoj NBA ligi?

Danas pre 37 minuta
Bez navijača iz Hrvatske na meču u Bačkoj Topoli

Bez navijača iz Hrvatske na meču u Bačkoj Topoli

Danas pre 1 sat
Murinen potpisao za Partizan

Murinen potpisao za Partizan

Danas pre 3 sata
Posle Murinena stižu još dva pojačanja: Ostoja Mijailović obelodanio da je budžet Partizana 27 miliona evra

Posle Murinena stižu još dva pojačanja: Ostoja Mijailović obelodanio da je budžet Partizana 27 miliona evra

Danas pre 2 sata