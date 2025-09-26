“Svedočanstva policijske brutalnosti”: Poziv Novosađanima da prijave nasilje od 5. septembra

Serbian News Media pre 22 minuta
“Svedočanstva policijske brutalnosti”: Poziv Novosađanima da prijave nasilje od 5. septembra

Organizatori akcije “Svedočanstva policijske brutalnosti” pozvali su studente, profesore i građane da prijave iskustva fizičkog ili psihičkog nasilja kojem su bili izloženi 5. septembra u Novom Sadu, saopšto je danas Slobodan univerzitet.

Kako su naveli, svedočenja se prikupljaju putem anonimne onlajn ankete, bez beleženja ličnih podataka i IP adresa. Dodali su da će prikupljeni podaci biti predstavljeni i kroz umetničku instalaciju, a koristiće se i za analizu psiholoških, pravnih i političkih posledica događaja. “Organizatori naglašavaju da su svesni da opisivanje uznemirujućih iskustava i povreda može izazvati retraumatizaciju, ali i ističu da su ovakva svedočanstva od izuzetnog značaja za
