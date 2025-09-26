Tanjga: Železničar? Najopasniji su timovi koji su u krizi

Sport klub pre 33 minuta  |  Autor: Aleksandar Petrović
Tanjga: Železničar? Najopasniji su timovi koji su u krizi

Trener Voјvodine, Miroslav Tanjga izjavio je da očekuje pobedu u duelu protiv Železničara u desetom kolu Super lige Srbije. „Nakon prvog poraza u sezoni i pred gostovanje Partizanu, ova utakmica zaslužuje poseban akcenat.

Moramo da pokažemo kvalitet, karakter i sve što smo spremali od početka sezone. Železničar je ekipa koja poseduje kvalitet, brzinu i sve ono što krasi prvoligaške timove. Trenutno su u blagoj krizi, ali takvi timovi su često najopasniji. Moramo da budemo motivisani, agresivni i fokusirani od prvog minuta i cilj nam je pobeda“, rekao je Tanjga, preneo klub. Trener je naglasio da i pored kadrovskih problema, odsutni su Njegoš Petrović zbog problema sa preponom,
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Trener Železničara pred duel sa vojvodinom: „Bilo je puno dobrih stvari, sad ćete vi da me pitate kako je bilo dobrih stvari…

Trener Železničara pred duel sa vojvodinom: „Bilo je puno dobrih stvari, sad ćete vi da me pitate kako je bilo dobrih stvari, a izgubili smo!“

Hot sport pre 2 minuta
Tanjga pred Železničar: "Ispravili smo neke greške koje smo pravili u Novom Pazaru"

Tanjga pred Železničar: "Ispravili smo neke greške koje smo pravili u Novom Pazaru"

Telegraf pre 27 minuta
Tanjga: Železničar poseduje kvalitet, ali želimo da dođemo do pobede

Tanjga: Železničar poseduje kvalitet, ali želimo da dođemo do pobede

RTV pre 1 sat
Blagojević: OFK Beograd dobro selektiran tim, ne znam gde je Kalulu

Blagojević: OFK Beograd dobro selektiran tim, ne znam gde je Kalulu

RTS pre 1 sat
Blagojević: Zasmetalo nam je što se promena desila baš na dan derbija

Blagojević: Zasmetalo nam je što se promena desila baš na dan derbija

Sportski žurnal pre 1 sat
Igrali smo dobro, a gubili utakmice! To mora da se promeni: Koković samokritičan pred duel sa Vojvodinom

Igrali smo dobro, a gubili utakmice! To mora da se promeni: Koković samokritičan pred duel sa Vojvodinom

Kurir pre 1 sat
Koković pred Vojvodinu: "Tri stvari su ključne"

Koković pred Vojvodinu: "Tri stvari su ključne"

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanFK VojvodinaPrvi Partizan

Sport, najnovije vesti »

Vučić čestitao veslačima Pimenovu i Mačkoviću na osvajanju srebrne medalje na SP

Vučić čestitao veslačima Pimenovu i Mačkoviću na osvajanju srebrne medalje na SP

RTV pre 38 minuta
Zvezda u prvom kolu domaćin u "Pioniru"

Zvezda u prvom kolu domaćin u "Pioniru"

Sportske.net pre 2 minuta
Problem veći od očekivanog - Gudurić ne igra protiv Zvezde?

Problem veći od očekivanog - Gudurić ne igra protiv Zvezde?

Sportske.net pre 18 minuta
Zvezda u samom vrhu po poseti u prvom kolu Lige Evrope

Zvezda u samom vrhu po poseti u prvom kolu Lige Evrope

Danas pre 28 minuta
Katar će organizovati još jedno Svetsko prvenstvo

Katar će organizovati još jedno Svetsko prvenstvo

RTS pre 18 minuta