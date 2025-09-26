Tanjga: ''Železničar je u blagoj krizi, ali takvi timovi su često najopasniji''

Trener fudbalera Voјvodine Miroslav Tanjga izjavio je danas da očekuje pobedu u duelu protiv Železničara u 10. kolu Super lige Srbije. "Nakon prvog poraza u sezoni i pred gostovanje Partizanu, ova utakmica zaslužuje poseban akcenat.

Moramo da pokažemo kvalitet, karakter i sve što smo spremali od početka sezone. Železničar je ekipa koja poseduje kvalitet, brzinu i sve ono što krasi prvoligaške timove. Trenutno su u blagoj krizi, ali takvi timovi su često najopasniji. Moramo da budemo motivisani, agresivni i fokusirani od prvog minuta i cilj nam je pobeda", rekao je Tanjga, preneo klub. Trener je naglasio da i pored kadrovskih problema, odsutni su Njegoš Petrović zbog problema sa preponom,