Tanjga: ''Železničar je u blagoj krizi, ali takvi timovi su često najopasniji''

Sportske.net pre 27 minuta  |  Beta
Tanjga: ''Železničar je u blagoj krizi, ali takvi timovi su često najopasniji''

Trener fudbalera Voјvodine Miroslav Tanjga izjavio je danas da očekuje pobedu u duelu protiv Železničara u 10. kolu Super lige Srbije. "Nakon prvog poraza u sezoni i pred gostovanje Partizanu, ova utakmica zaslužuje poseban akcenat.

Moramo da pokažemo kvalitet, karakter i sve što smo spremali od početka sezone. Železničar je ekipa koja poseduje kvalitet, brzinu i sve ono što krasi prvoligaške timove. Trenutno su u blagoj krizi, ali takvi timovi su često najopasniji. Moramo da budemo motivisani, agresivni i fokusirani od prvog minuta i cilj nam je pobeda", rekao je Tanjga, preneo klub. Trener je naglasio da i pored kadrovskih problema, odsutni su Njegoš Petrović zbog problema sa preponom,
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Tanjga pred Železničar: Cilj je pobeda

Tanjga pred Železničar: Cilj je pobeda

Sportski žurnal pre 2 sata
Tanjga pred Železničar: "Ova utakmica zaslužuje poseban akcenat"

Tanjga pred Železničar: "Ova utakmica zaslužuje poseban akcenat"

B92 pre 2 sata
Trener Železničara pred duel sa vojvodinom: „Bilo je puno dobrih stvari, sad ćete vi da me pitate kako je bilo dobrih stvari…

Trener Železničara pred duel sa vojvodinom: „Bilo je puno dobrih stvari, sad ćete vi da me pitate kako je bilo dobrih stvari, a izgubili smo!“

Hot sport pre 4 sati
Tanjga: Železničar? Najopasniji su timovi koji su u krizi

Tanjga: Železničar? Najopasniji su timovi koji su u krizi

Sport klub pre 5 sati
Tanjga pred Železničar: "Ispravili smo neke greške koje smo pravili u Novom Pazaru"

Tanjga pred Železničar: "Ispravili smo neke greške koje smo pravili u Novom Pazaru"

Telegraf pre 5 sati
Tanjga: Železničar poseduje kvalitet, ali želimo da dođemo do pobede

Tanjga: Železničar poseduje kvalitet, ali želimo da dođemo do pobede

RTV pre 5 sati
Blagojević: OFK Beograd dobro selektiran tim, ne znam gde je Kalulu

Blagojević: OFK Beograd dobro selektiran tim, ne znam gde je Kalulu

RTS pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizan

Sport, najnovije vesti »

Zvezda objavila koliko je sezonskih karata prodato

Zvezda objavila koliko je sezonskih karata prodato

Danas pre 53 minuta
Kevin Durent će imati važnu ulogu u novom timu u evropskoj NBA ligi?

Kevin Durent će imati važnu ulogu u novom timu u evropskoj NBA ligi?

Danas pre 38 minuta
Bez navijača iz Hrvatske na meču u Bačkoj Topoli

Bez navijača iz Hrvatske na meču u Bačkoj Topoli

Danas pre 1 sat
Murinen potpisao za Partizan

Murinen potpisao za Partizan

Danas pre 3 sata
Posle Murinena stižu još dva pojačanja: Ostoja Mijailović obelodanio da je budžet Partizana 27 miliona evra

Posle Murinena stižu još dva pojačanja: Ostoja Mijailović obelodanio da je budžet Partizana 27 miliona evra

Danas pre 2 sata