"Obradoviću ističe ugovor, meni mandat": Ostoja otkrio šta se još čeka od pojačanja

Sat vremena je Ostoja Mijailović podnosio izveštaj medijima i javnosti o radu i planovima Partizana, odgovarao na brojna pitanja, a navijače, naravno, najviše zanimaju pojačanja i kadrovska situacija.

Treneru Željku Obradoviću na kraju sezone ističe ugovor, i to je bilo jedno od pitanja, a Mijailović je bio spreman. "Ističe ugovor i Željku Obradoviću, ali i meni mandat. Prvo moramo da vidimo ko će biti uprava kluba, pa onda da oni, koji imaju mandat treba da odlue da mu produže ugovor. Svesni smo toga. On je moj prijatelj i najveći trener svih vremena. Mislim da ću imati uticaja na izbor predsednika i znam šta ću njemu savetovati. Ja danas mogu da Željku kažem