Dronovi iznad najveće vojne baze u Danskoj

Beta pre 53 minuta

Neidentifikovani dronovi primećeni su iznad najveće vojne baze u Danskoj, saopštila je danas tamošnja policija posle nekoliko preleta bespilotnih letelica iznad aerodroma ove nedelje u toj nordijskoj zemlji.

"Mogu da potvrdim da smo imali incident u petak oko 20.15 koji je trajao nekoliko sati. Jedan ili dva drona primećena su ispred i iznad vazduhoplovne baze" u Karupu, navela je policija za Frans pres.

"Nismo ih oborili", dodala je policija navodeći da se ne zna poreklo dronova.

(Beta, 27.09.2025)