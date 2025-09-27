Beogradska filharmonija izvela "Priču o vojniku" u čast Ivana Tasovca

Blic pre 22 minuta
Beogradska filharmonija izvela "Priču o vojniku" u čast Ivana Tasovca

U sali Beogradske filharmonije večeras je održan prvi od tri koncerta u nizu, posvećenih sećanju na njenog direktora Ivana Tasovca (1966-2021).

Ponovnu postavkom "Priče o vojniku" Igora Stravinskog, koja će biti izvedena u Sali Beogradske filharmonije i 27. i 28. septembra, prate video materijali koji prikazuju Tasovca kao glavnog protagonistu prethodne postavke iz 2021. godine. U znak sećanja na Tasovčeve brojne talente, ponovo je okupljen kamerni ansambl predvođen koncertmajstorom Tijanom Milošević, a autorskom timu na čelu sa rediteljem Nikolom Zavišićem pridružili su se glumice Dubravka Kovjanić i
