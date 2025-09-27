(Foto): Timski duh i spremnost za sve zadatke: Izvedena noćna vežba na reci 72. brigade za specijalne operacije

U rejonu Fruške gore, na reci Dunav i u priobalju, realizovana je noćna vežba pripadnika 72. brigade za specijalne operacije uz izvođenje diverzija na kritičnu infrastrukturu u dubini neprijateljevog rasporeda, saopšteno je večeras iz Ministarstva odbrane.

Pripadnici jedinice uvežbavali su planiranje i izvođenje diverzantskih zadataka u uslovima ograničene vidljivosti, uz oslanjanje na međusobnu koordinaciju i preciznu sinhronizaciju pokreta na vodi i u priobalju. Vežbovne aktivnosti obuhvatile su prikriveno kretanje noću, savlađivanje prirodnih i veštačkih prepreka, kao i izvođenje zadataka u uslovima koji simuliraju realno borbeno okruženje. Instruktori i komandiri su tokom vežbe proveravali i ocenjivali obučenost
