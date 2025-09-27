(Foto, video) ukrajina u plamenu! Ruske snage izvele niz snažnih udara na dva ključna grada: Pogođene stambene zgrade, gore veliki požari

Tokom ruskog napada dronom na ukrajinski grad Vinicutokom noći 27. septembra došlo je do velikih požara, a oštećena je i jedna stambena zgrada, saopštile su lokalne vlasti, piše Kijev independent.

- Kao rezultat masovnog neprijateljskog napada prošle noći u Vinickoj oblasti, pogođena je kritična infrastruktura - navodi se u objavi lokalnih vlasti na Telegramu. Vatrogasne službe su ugasile požare, a železnički saobraćaj je ponovo uspostavljen. Međutim, jedna stambena zgrada i dalje je bez struje. - Više od 30 vatrogasaca i 8 jedinica opreme bilo je uključeno u gašenje požara - saopštila je Državna služba za vanredne situacije. U ovom napadu nije bilo žrtava.