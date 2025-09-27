Veze koje se ne prekidaju: Macut i Minić otvaraju novo poglavlje: Razgovor o političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH, i daljoj saradnji (foto)

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut razgovarao je u Banjaluci sa predsednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem o političkoj situaciji u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i regionu, projektima koje Srbija i Srpska zajednički realizuju, kao i o saradnji dve vlade.

Premijeri Srbije i Srpske sumirali su dogovoreno na nedavno održanoj sednici Saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske u Beogradu, navodi se u saopštenju Vlade Srbije. Istakli su da će saradnja biti nastavljena u svim oblastima, kao što je definisano u Deklaraciji o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. Premijeri Macut i Minić posebno su se osvrnuli na unapređenje saradnje u oblastima nauke, kulture i obrazovanja, a cilj