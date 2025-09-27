Miloš Jovanović: Studentska lista kandidata za izbore biće komplementarna sa listom desnice

Danas pre 12 minuta  |  Beta
Miloš Jovanović: Studentska lista kandidata za izbore biće komplementarna sa listom desnice
Predsednik Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Miloš Jovanović je rekao da će studentska lista kandidata za naredne izbore biti „komplementarna“ s listom „autentične desnice“ čiji je stav da je Srbija za saradnju sa Evropskom unijom, ali ne i za članstvo u njoj. „Moguće je da sarađujemo u pogledu izvođenja na odgovornost funkcionera aktuelnog režima, ozdravljenja medija i uspostavljanja pravne države. Nakon toga usledili bi novi izbori na kojima bi se
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Miloš Jovanović: Studentska lista biće komplementarna sa listom desnice

Miloš Jovanović: Studentska lista biće komplementarna sa listom desnice

NIN pre 7 minuta
Jovanović: Studentska lista kandidata za izbore biće kompletirana listom desnice

Jovanović: Studentska lista kandidata za izbore biće kompletirana listom desnice

N1 Info pre 1 sat
Jovanović (Novi DSS): Studentska lista kandidata za izbore biće komplementarna sa listom desnice

Jovanović (Novi DSS): Studentska lista kandidata za izbore biće komplementarna sa listom desnice

Beta pre 1 sat
Jovanović (Novi DSS): Studentska lista kandidata za izbore biće komplementarna sa listom desnice

Jovanović (Novi DSS): Studentska lista kandidata za izbore biće komplementarna sa listom desnice

Radio sto plus pre 1 sat
Studentska lista kandidata za izbore biće kompletirana listom desnice

Studentska lista kandidata za izbore biće kompletirana listom desnice

Nova pre 2 sata
Jovanović (Novi DSS): Studentska lista kandidata za izbore biće kompletirana listom desnice

Jovanović (Novi DSS): Studentska lista kandidata za izbore biće kompletirana listom desnice

Radio sto plus pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

DSSDemokratska strankaDemokratske stranke SrbijeIzboriMiloš Jovanović

Politika, najnovije vesti »

Spirić: Manje za pijaću vodu, a više za batinaše i kafane

Spirić: Manje za pijaću vodu, a više za batinaše i kafane

Jugmedia pre 22 minuta
Miloš Jovanović: Studentska lista biće komplementarna sa listom desnice

Miloš Jovanović: Studentska lista biće komplementarna sa listom desnice

NIN pre 7 minuta
"Ovde su svi došli da iskopaju dublje rovove": Vučić na američkoj televiziji: Sledeća godina će biti godina sa najviše sukoba…

"Ovde su svi došli da iskopaju dublje rovove": Vučić na američkoj televiziji: Sledeća godina će biti godina sa najviše sukoba ikada

Blic pre 12 minuta
Pajtić nikad jače po Vučiću: „Znam da je tupanu koji mora da plaća i deli sendviče ljudima da bi uopšte došli da ga vide to…

Pajtić nikad jače po Vučiću: „Znam da je tupanu koji mora da plaća i deli sendviče ljudima da bi uopšte došli da ga vide to teško razumeti“

Nova pre 7 minuta
Miloš Jovanović: Studentska lista kandidata za izbore biće komplementarna sa listom desnice

Miloš Jovanović: Studentska lista kandidata za izbore biće komplementarna sa listom desnice

Danas pre 12 minuta