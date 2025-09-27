Odbojkaši Bugarske u finalu Svetskog prvenstva

Odbojkaši Bugarske su se plasirali u finale Svetskog prvenstva pobedom nad Češkom 3:1, po setovima 25:20, 23:25, 25:21, 25:22.

Bugarska je stigla do prvog finala šampionata sveta od 1970. godine, kada je na svom terenu poražena od Istočne Nemačke. Aleksandar Nikolov je ponovo bio najbolji u selekciji Bugarske sa 31 poenom. Drugi finalista Svetskog prvenstva biće poznat posle duela Poljska – Italija koji je na programu u 12:30 časova. Finalni duel je zakazan za nedelju, takođe u 12:30 časova, a duel za treće mesto je na programu četiri sata ranije.