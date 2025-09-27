Nikola Grbić sportski priznao poraz: Italijani su odigrali neverovatno...

Kurir pre 53 minuta
Muška odbojkaška reprezentacija Italije plasirala se u finale Svetskog prvenstva na Filipinima.

Italija je u polufinalu u Pasaju pobedila selekciju Poljske 3:0 (25:21, 25:22, 25:23). Selektor poljske odbojkaške reprezentacije Nikola Grbić je izneo utiske posle poraza od Italije u polufinalu Svetskog prvenstva. Meč koji je mnogi najavljivali kao "finale pre finala" završio se u korist aktuelnih svetskih šampiona, koji su savladali evropske prvake. Poljaci su bili bolji na početku svakog seta, ali su u ključnim trenucima dopuštali rivalu da preuzme inicijativu.
Ključne reči

Nikola GrbićOdbojkaSvetsko prvenstvoItalijaPoljska

