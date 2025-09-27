Moćna Italija pregazila Poljsku i zakazala finale sa Bugarskom

Euronews pre 47 minuta  |  Autor: Euronews
Moćna Italija pregazila Poljsku i zakazala finale sa Bugarskom

Odbojkaši Italije pobedili su Poljsku u polufinalu Svetskog prvenstva na Filipinima i to veoma brzo i ubedljivo sa 3:0 (25:20, 25:21, 25:23). "Azuri" su taklo zakazali finale sa Bugarima, koje je na programu u nedelju.

Tim Nikole Grbića ostao je bez šanse da se domogne svog prvog zlata, dok će Italijani igrati peti put u finalu i eventualno osvoje svoju drugu svetsku titulu, prvu još od 1995. godine. Poljska je bolje otvorila meč i rano stekla značajnu prednost u prvom setu, ali je Italija uspela da konsoliduje igru i preokrene rezultat zahvaljujući stabilnijoj igri u završnici seta, u kojem su obe ekipe pravile veliki broj grešaka. Drugi set doneo je još veću borbu, rezultat se
Ključne reči

Nikola GrbićOdbojkaSvetsko prvenstvoBugarskaItalijaPoljska

