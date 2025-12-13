Karlik se moli za Željka: ''Ponekad je život veći od košarke''

Sportske.net
Karlik se moli za Željka: ''Ponekad je život veći od košarke''

Karlik Džons mnogo nedostaje Partizanu, to je i večeras bilo vidljivo, ali su crno-beli ipak našli način da u uzbudljivoj završnici savladaju Crvenu zvezdu sa 79:76 u 15. kolu Evrolige.

Iako nije bio akter ovog meča, Karlik je razgovarao sa novinarima i otrkrio najnoviju procenu kada će se vratiti na teren, a posebno zanimljivo kako je prokomentarisao rastanak sa trenerom Željkom Obradovićem koji je nedavno podneo neopozivu ostavku. ''Nije nam baš preneo poruku, ne bih to rekao. Ali, ja razumem kako je biti čovek. Ako imate problema ili ako se dešavaju stvari van košarke, ja sam takođe čovek, pa razumem. Ponekad je život veći od košarke. Možda ne
