Lesor se javio posle pobede Partizana u derbiju, podelio fotku sina, zbog Žoca će mu se pokloniti svi grobari

Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu 79:76 u 15. rundi Evrolige, došli do treće vezane pobede, računajući i Kluž u ABA ligi, i u pozitivnijem tonu dočekaće narednu duplu nedelju kada je elitno takmičenje u pitanju.

Vodili su crveno-beli skoro sve vreme tokom ovog susreta, ali je završnica pripala domaćoj ekipi, koja se izdigla iz visokog minusa krajem trećeg kvartala. Na tribinama je bio Joakim Noa, ali i supruga Matijasa Lesora sa decom. Posebnu pažnju opet je privukao mali Matson, koga smo snimili kako slavi trijumf. Trčao je bez majice i simpatično slavio mali Matson, a malo pre ponoći, na Instagramu se javio i Matijas. Bivši centar Partizana, nekada i Zvezde, bio je