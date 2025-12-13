Mirko Ocokoljić: Bila je teška utakmica, ali smo pronašli način da pobedimo

Danas pre 37 minuta  |  Beta
Mirko Ocokoljić: Bila je teška utakmica, ali smo pronašli način da pobedimo
Privremeni trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić izjavio je da je utakmica protiv Crvene zvezde u Evroligi bila veoma zahtevna, ali da je njegova ekipa uspela da pogodi neke teške šuteve u poslednjoj četvrtini i pronađe način da pobedi u tom duelu. – Srećan sam zbog pobede, zbog igrača i zbog navijača, bila je sjajna podrška, hvala im na tome. Bila je teška utakmica, na kraju smo našli način kako da pobedimo. Promenili smo odbranu, našao sam postavu koja je
