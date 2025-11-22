Sastanak stručnog štaba i uprave

Iz Humske se na tu temu još nisu oglasili, kao ni da li su donesene neke odluke

Posle poraza od Fenerbahčea, a pre treninga, pripremnog za duel protiv SC Derbija, u Humskoj je održan sastanak. Tema su rezultati u Evroligi, za standarde tima iz Humske ni malo zadovoljavajući (četiri pobede i osam poraza), a sastanku su prisustvovali uz predsednika Ostoju Mijailovića, trener Željko Obradović, sportski direktor Zoran Savić, kao i ostali treneri i direktori kluba. Iz Humske se na tu temu još nisu oglasili, kao ni da li su donesene neke odluke.