Sastanak stručnog štaba i uprave

Sportski žurnal pre 1 sat
Iz Humske se na tu temu još nisu oglasili, kao ni da li su donesene neke odluke

Posle poraza od Fenerbahčea, a pre treninga, pripremnog za duel protiv SC Derbija, u Humskoj je održan sastanak. Tema su rezultati u Evroligi, za standarde tima iz Humske ni malo zadovoljavajući (četiri pobede i osam poraza), a sastanku su prisustvovali uz predsednika Ostoju Mijailovića, trener Željko Obradović, sportski direktor Zoran Savić, kao i ostali treneri i direktori kluba. Iz Humske se na tu temu još nisu oglasili, kao ni da li su donesene neke odluke.
