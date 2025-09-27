Ove zemlje su ukinule prelazak sa letnjeg na zimsko računanje vremena

Većina evropskih zemalja krajem oktobra ponovo prelazi na zimsko računanje vremena, ali dok je u svetu ova praksa sve manje prisutna, Evropa je još uvek zadržava.

Trenutno samo oko 70 zemalja koristi letnje računanje vremena, dok su trajno ostale na standardnom vremenu, piše N1 Zagreb. Zemlje koje su ukinule promenu vremena uključuju: U Evropi se rasprava o ukidanju letnjeg vremena vodi godinama, ali odluka još nije doneta. Sistem je uveden 1973. tokom naftne krize kako bi se štedela energija, a Francuska je bila prva koja ga je uvela. Austrija je sačekala do 1979, dok su Nemačka i Švajcarska uvele tek 1980. Prelazak na